LaLiga: prováveis escalações de Real Madrid e Alavés

O Real Madrid poderá manter nesta sexta-feira a vantagem de quatro pontos na disputa com o Barcelona pelo título. O jogo está marcado para esta sexta-feira no estádio Alfredo Di Stéfano às 22h (horário local) - 17h no horário de Brasília e 21h na hora portuguesa.

Como havia confirmado na entrevista coletiva desta quinta-feira, o treinador francês relacionou Eden Hazard para o jogo. O belga havia ficado de fora das últimas partidas em função de desconfortos. Vinicius Jr. era dúvida após resultados inconclusivos nos testes do novo coronavírus, mas foi também incluído por Zidane após novos exames darem negativo.

Além de Sergio Ramos e Carvajal, suspensos por acúmulo de cartões amarelos, James Rodríguez é a grande ausência na lista do técnico, reforçando rumores na imprensa espanhola que vê como possível sua saída do clube na próxima janela de transferências.

O Alavés terá dois desfalques para o jogo desta sexta-feira: o goleiro Fernando Pacheco e o zagueiro Rúben Duarte. As principais armas estão no setor ofensivo, com a dupla Lucas Pérez e Joselu, que marcou 21 dos 32 gols da equipe na competição.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Mendy, Varane, Militão, Marcelo; Casemiro, Valverde, Toni Kroos, Isco; Vinícius Júnior (Hazard) e Benzema.

Alavés: Jiménez; Navarro, Magallán, Laguardia, Marín; Pina, Camarasa, Vidal, Rioja; Lucas Pérez e Joselu.