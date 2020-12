LaLiga: prováveis escalações de Real Madrid e Atlético de Madrid

O Real Madrid de Zinedine Zidane e o Atlético de Madrid de Cholo Simeone se enfrentam na 13ª rodada da LaLiga, partida que acontece neste sábado, 12 de dezembro, no estádio Alfredo Di Stéfano.

A equipe merengue, que tem 20 pontos na LaLiga, chega ao clássico de Madri em plena ressurreição depois de vencer consecutivamente o Sevilla e o 'Gladbach, respectivamente. Já os rojiblancos, que passaram para as oitavadas na Áustria, são os atuais líderes do campeonato espanhol com 26 pontos. A diferença entre os dois é de seis pontos.

Para o jogo, os dois treinadores já têm a ideia mais do que clara. Já em relação a 'Zizou', o francês, para quem as coisas têm corrido bem nos últimos dois jogos, vai apostar praticamente nos mesmos. No entanto, o francês pode dar luz verde ao retorno de Carvajal.

Também digno de nota é a volta de Fede Valverde à convocatória, um jogador importante para o Real. Em relação aos restantes, são os mesmos que foram titulares para vencer o 'Gladbach. Sergio Ramos vai liderar a zaga, Modric vai mais uma vez liderar o meio-campo e Benzema terá de lidar com os zagueiros rivais. Hazard, Odegaard, Jovic e Mariano são as baixas confirmadas.

Já no Atlético, Simeone quer bater na mesa e vai com tudo para cima de Zidane. Oblak será o responsável por barrar todo o ataque do Real, enquanto Hermoso poderá voltar a ocupar o lado esquerdo da equipe.

O argentino não quer dar chance ao azar e o meio vai estar cheio de jogadores, entre os quais está Llorente ou Héctor Herrera, entre outros... E no ataque, as ameaças são João Félix e Luis Suárez.

Quanto às ausências, Giménez e Diego Costa vão faltar ao duelo devido às respetivas lesões.

Prováveis escalações de Sevilla e Real Madrid

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Rodrygo, Vinicius e Benzema.

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso, Carrasco; Llorente, Héctor Herrera, Koke; João Félix e Luis Suárez.