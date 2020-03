LaLiga: prováveis escalações de Real Madrid e Barcelona

O Real Madrid de Zinedine Zidane recebe o Barcelona comandado por Quique Setién e líder do Campeonato Espanhol, neste domingo, no Santiago Bernabéu.

Os eternos rivais estão separados por apenas dois pontos na tabela, ou seja, se o Barça vencer abre cinco de vantagem, já em caso de vitória madridista, os 'merengues' assumem a liderança.

As duas equipes sofrem com os desfalques. Zidane não pode contar com Hazard e Asensio, lesionados e nem com o suspenso Rodrygo. Já Setién não tem Dembélé, Suárez e Sergi Roberto, todos lesionados.

"A receita para o clássico é coração, cabeça e união. É esse o estado de espírito de todos nós. Vai ser um jogo de futebol muito bonito e temos a oportunidade de fazer uma grande exibição. Vamos dar o máximo para ganhar e precisamos do apoio dos nossos torcedores desde o primeiro até o último minuto", disse Zidane em entrevista coletiva.

"Para o Real, é vital e muito mais importante do que para nós. Para o Real é chave, decisivo. Não tanto para nós, mas é importante", comentou Setién.

Provável escalação do Real Madrid:

Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Mendy; Casemiro, Kroos (Modric) e Valverde; Isco, Vinícius Jr. (Bale) e Benzema.

Provável escalação do Barcelona:

Ter Stegen; Semedo, Piqué (Lenglet), Umtiti e Jordi Alba; Busquets, De Jong e Rakitic; Ansu Fati (Vidal), Griezmann e Messi.