LaLiga: prováveis escalações de Real Madrid e Cádiz

A LaLiga volta neste sábado, 17 de outubro com vários jogos grandes. Um deles será do Real Madrid, atual campeão, contra um Cádiz que já surpreendeu mais de um da elite.

Os do Zinedine Zidane vêm para o confronto com bons números na tabela, onde são líderes, embora com a sensação de que precisam de mais força no ataque. Além disso, os andaluzes serão enfrentandos com vários desfalques importantes.

Courtois pode estar em jogo no gol, mas dois dos quatro habituais zagueiros não estarão nos onze devido a lesão. Assim, Varane e Carvajal ficam de fora da partida e Nacho e Lucas Vázquez ocupariam essas vagas. Marcelo colocaria Mendy na esquerda, com Ramos na retaguarda.

À frente, Modric, que também tem compromissos com a sua seleção, poderá ir para o banco a favor de Isco, que ocupario o centro de campo ao lado de Casemiro e Kroos.

No ataque, os merengues repetiam o tridente que formaram contra o Levante. Asensio e Vinicius, que chega com dois gols consecutivos, apoiariam um Benzema que já contra os 'granotas' inaugurou sua conta de goleador do ano.

Cádiz será o rival dos merengues neste início de temporada que surpreendeu a muitos. Os andaluzes, recentemente promovidos, estão em nono com sete pontos de 15 possíveis.

Ledesma, conhecido como 'Conan', vai defender o gol após suas grandes atuações nos últimos dois jogos. O goleiro argentino será protegido por Akapo, Fali, o veterano Cala e Espino, os quatro candidatos à titularidade da defesa.

Cervera poderia ter Jonsson e José Mari no pivô duplo para conter a linha criativa da equipe. Salvi e Pombo ocupariam as bandas, enquanto Álex Fernández, irmão de Nacho, se colocaria atrás do atacante.

Esse seria, em princípio, Lozano. O Choco deixou uma sensação muito boa neste início e tem merecido mais minutos com o passar dos dias.

Confira as prováveis ​​escalações de Real Madrid e Cádiz

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Isco; Vinicius, Asensio e Benzema.

Cádiz: Ledesma; Akapo, Fali, Cala, Espino; Jonsson, José Mari; Salvi, Álex Fernández, Pombo; Choco Lozano.