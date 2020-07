LaLiga: prováveis escalações de Real Madrid e Getafe

O Real Madrid precisa manter sua grande campanha desde a volta do futebol espanhol para conseguir levantar a taça da LaLiga.

A equipe de Zidane continua sem contar com os lesionados Lucas Vázquez e Luka Jovic, e Nacho ainda é uma incógnita.

No time do Getafe, o técnico Bordalás não poderá contar com alguns desfalques importantes, como os de Manojlovic e Cabaco. As dúvidas na formação são ainda mais complicadas depois de Kenedy e Deyverson garantiram que não voltariam mais a jogar no que resta de temporada. Conseguirá o time visitante sair com a vitória?

Prováveis escalações de Real Madrid e Getafe

Real Madrid: Courtois; Mendy, Ramos, Varane, Carvajal; Isco, Kroos, Casemiro, Modric; Hazard e Benzema.

Getafe: Soria; Olivera, Etxeita, Djené, Damián; Cucurella, Maksimovic, Arambarri, Nyom; Molina e Mata.