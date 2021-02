LaLiga: prováveis escalações de Real Madrid e Getafe

O Real Madrid de Zinedine Zidane e o Getafe de José Bordalás se enfrentam nessa terça-feira no estádio Alfredo di Stéfano em jogo adiado da primeira rodada de LaLiga.

Os merengues ocupam a terceira posição no campeonato doméstico com 43 pontos, já o Getafe é o 13º com 24 pontos.

Cheio de desfalques, o treinador francês terá que quebrar a cabeça para montar a equipe titular. 'Zizou' não poderá contar com os lesionados Hazard, Valverde, Rodrygo, Sergio Ramos, Militão, Carvajal, Lucas Vazquez e Odriozola, e nem com o suspenso Toni Kroos.

Já o 'Geta' não terá Djené em campo após a sua dura entrada em Ocampos, e nem com o lesionado Darío Poveda.

Provável escalação do Real Madrid:

Courtois; Mendy, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Isco, Modric; Vinicius, Benzema e Asensio.

Provável escalação do Getafe:

Rubén Yáñez; Damián, Cabaco, Chakla, Olivera; Maksimovic, Arambarri; Kubo, Aleñá, Cucurella; e Jaime Mata.