LaLiga: prováveis escalações de Real Madrid e Granada

O Real Madrid de Zinedine Zidane e o Granada de Diego Martínez se enfrentam na 15ª rodada do campeonato espanhol, partida que acontece nesta quarta-feira, 23 de dezembro, no estádio Alfredo Di Stéfano.

Os merengues entram no jogo na segunda posição com 29 pontos após vencer o Eibar, enquanto o time visitante, que derrotou o Real Betis, é sétimo com 21 pontos. Portanto, a vitória é crucial para ambos.

Zidane tinha um XI mais do que fixo, mas a baixa de Modric abre o leque de possibilidades. No entanto, tudo parece indicar que Fede Valverde se encarregará de ocupar o lugar do croata no meio-campo.

Em relação à linha defensiva, Carvajal, Ramos, Varane e Mendy são intocáveis. E na frente, Lucas Vázquez e Benzema continuarão como vem sendo até agora e poderiam ter Vinicius como companheiro, o que deixaria Rodrygo no banco.

Entre as novidades mais marcantes, está Hazard. O belga, que voltou a ser convocado, teria minutos no segundo tempo. Isco também está de volta depois de sofrer uma pancada no tornozelo.

Quanto ao Granada, Diego Martínez perde dois jogadores importantes. Gonalons está fora devido a sanção, enquanto Darwin Machís não estará no jogo devido a lesão. O francês deixará seu lugar para Eteki e Antonio Puertas ocupará o lugar do venezuelano.

Se olharmos para a defesa, Foulquier, Domingos Duarte, Germán e Neva vão ocupar a linha de quatro atrás. Milla e Yangel Herrera continuam no meio e a aposta lá no ataque continua com Soldado e Suárez.

Diego Martínez pode fazer algumas variações para tentar conter o Real ou até optar por um sistema de jogo diferente do habitual.

Prováveis escalações do Real Madrid e Granada

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, Valverde; Lucas Vázquez, Benzema e Vinicius.

Granada: Rui Silva; Foulquier, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva; Yan Eteki, Luis Milla, Yangel Herrera; Antonio Puertas, Luis Suárez e Soldado.