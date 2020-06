LaLiga: prováveis escalações de Real Madrid e Mallorca

O formato expresso deste trecho final da LaLiga deixa a polêmica um pouco de lado. O alto ritmo das rodadas está atropelando os acontecimentos e se na segunda e até na terça-feira o confronto contra a Real Sociedad ainda estava sendo analisado, é hora de olhar para o Mallorca.

Os homens de Vicente Moreno chegam ao confronto na zona de rebaixamento. Com 26 pontos, os dois que ele perdeu na reta final contra o Leganés o aproximaram ainda mais de uma posição nada agradável na tabela.

Quanto aos prováveis ​​XI das duas equipes, a dúvida no Real aparece na defesa. Sergio Ramos está tocado e pode ser a vez de Militão, enquanto Carvajal pode descansar nas rotações de Zidane. Casemiro está fora por conta de sanção e Mendy e Marcelo podem lidar com as laterais. Rodrygo aparecere com chances de titularidade.

Por sua vez, no Mallorca, a grande questão recai sobre o esquema. Se jogar com um atacante, Cucho cairia de um XI com cinco defesas e blindado no meio com quatro efetivos.

Prováveis ​​alinhamentos do Real Madrid-Mallorca:

Real Madrid: Courtois; Mendy, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Valverde, Kroos, Modric; Hazard, Rodrygo e Benzema.

Mallorca: Reina; Bem, Valjent, Raíllo, Sedlar, Fran Gámez; Kubo, Marc Pedraza, Baba, Dani Rodríguez; Bludimir.