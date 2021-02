LaLiga: prováveis escalações de Real Madrid e Valencia

O Real Madrid de Zinedine Zidane recebe a visita do Valencia de Javi Gracia, nesse domingo no Alfredo di Stéfano, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol.

Acompanhe com BeSoccer PT os principais lances dessa partida!

O conjunto merengue é o atual terceiro colocado com 46 pontos, atrás de Barcelona (46) e Atlético de Madrid (54). Já o Valencia é o 12º com 24 pontos.

O treinador francês não poderá contar com Marcelo, Hazard, Valverde, Rodrygo, Sergio Ramos e Éder Militão. Enquanto Javi Garcia não tem a disposição: Guillamón (suspenso), além de Cheryshev e Mangala (dúvidas).

A arbitragem da partida fica por conta de José Sánchez Martínez. O VAR será responsabilidade de Mario Melero López.

Provável escalação do Real Madrid:

Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Vinicius, Benzema e Asensio.

Provável escalação do Valencia:

Jaume; Correia, Gabriel, Ferro, Gayà; Soler, Racic, Wass, Guedes; Maxi e Manu Vallejo.