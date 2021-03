LaLiga: prováveis escalações de Real Sociedad e Barcelona

A Real Sociedad de Imanol e o Barcelona de Ronald Koeman se enfrentam nesse domingo na Reale Arena pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol.

O conjunto 'txuri-urdin' é o atual 5º colocado com 45 pontos e sonha com uma vaga na próxima edição da Champions. Já o Barcelona ocupa o 3º lugar com 59 pontos, um a menos que o Real Madrid e quatro a menos que o Atlético de Madrid.

A Real vem de derrota na última rodada para o Granada por 1 a 0, enquanto o Barcelona goleou o lanterninha Huesca por 4 a 1 com um show de Messi.

Imanol não terá a disposição nomes como Natxo Monreal ou David Silva. Do lado do Barcelona os desfalques são Piqué, Sergi Roberto, Coutinho e Ansu Fati.

Provável escalação da Real Sociedad:

Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Aihen; Illarramendi, Mikel Merino, Guevara; Januzaj, Isak e Oyarzabal.

Provável escalação do Barcelona:

Ter Stegen; Dest, Mingueza, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Messi e Dembélé