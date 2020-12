LaLiga: prováveis escalações de Real Valladolid e Barcelona

O Nuevo José Zorrilla viverá uma nova rodada da LaLiga com um grande confronto entre Real Valladolid e Barcelona, a rodada 15. É hora de analisar como Sergio González e Ronald Koeman irão a campo em um confronto muito importante para o futuro das duas equipes no campeonato espanhol.

O time da casa chega animado depois de garantir um ponto "in extremis" no campo do Sánchez-Pizjuán com um golaço de Raúl Carnero. Sergio teve sérios problemas no centro da zaga, embora Joaquín ainda tenha chances de chegar. Caso contrário, Bruno e El Yamiq formarão a dupla no eixo.

A priori, Rubén Alcaraz seria a principal novidade da equipe de Valladolid e enviaria San Emeterio para o banco. Na ponta, Guardiola parece ser desfalque contra os catalães, então Weissman e Marcos André vão se repetir na frente.

Por sua vez, o Barça chega ao Zorrilla com a intenção de estender o seu bom primeiro tempo contra a Real Sociedad. E tudo indica que Koeman não fará grandes mudanças em relação aos onze que derrotaram os de San Sebastian, com exceção das duas modificações esperadas.

Na zaga, Lenglet mandaria Mingueza para o banco e formaria uma dupla com Araújo. De Jong, que foi reserva contra a Real, voltaria a se colocar no meio do campo após superar o desconforto que arrastava. Coutinho chega com muitas probablidades de começar no banco. Messi, Griezmann e Braithwaite repetem a escalação no ataque.

Prováveis escalações de Real Valladolid e Barcelona

- Real Valladolid: Masip; Hervías, Bruno, El Yamiq, Raúl Carnero; Orellana, Alcaraz, Roque Mesa, Óscar Plano; Weissman e Marcos Adnré.

- Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araújo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Messi, Griezmann e Braithwaite.