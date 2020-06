LaLiga: prováveis escalações de Valência e Levante

Mais um clássico na volta do Campeonato Espanhol! Se ontem o Sevilla bateu o Betis no derby de Sevilla, hoje é a vez do clássico entre Valência e Levante.

O Valência é o sétimo colocado com 42 pontos e ainda briga por uma vaga direta na próxima edição da Champions League. Já o Levante é o 13º com 33 pontos.

Celades, treinador do Valência, não terá a disposição os lesionados Garay e Piccini, e nem o suspenso Kondogbia. Do lado do Levante, somente Iván López não poderá entrar em campo.

Provável escalação do Valência:

Cillessen, Florenzi, Coquelin, Diakhaby, Gayá, Carlos Soler, Wass, Parejo, Guedes, Gameiro e Rodrigo.

Provável escalação do Levante:

Aitor, Miramón, Vezo, Postigo, Toño, Campaña, Radoja, Bardhi, Rochina, Roger e Morales.