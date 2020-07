LaLiga: prováveis escalações de Villarreal e Barcelona

Villarreal e Barcelona entram em campo nesse domingo pela 34º rodada do Campeonato Espanhol, no estádio de La Ceramica, a casa do submarino amarelo.

A cada rodada que passa restam menos oportunidades para o Barcelona superar o Real Madrid. A única alternativa da equipe do pressionado Quique Setién é vencer e torcer contra os 'merengues'.

Uma parada dura, já que o Villarreal pegou o elevador durante a retomada da competição e já se encontra na zona de classificação para a Europa Leagua, mas de olho na Champions.

Provável escalação do Villarreal:

Asenjo; Mario, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno; Iborra, Anguissa, Cazorla, Chukwueze; Paco Alcácer, Gerard Moreno.

Provável escalação do Barcelona:

Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Riqui Puig, Arturo Vidal; Messi, Griezmann e Suárez.