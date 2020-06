LaLiga terá minuto de silêncio em homenagem às vítimas do coronavírus

Quase tudo pronto para a bola voltar a rolar na Espanha após a pandemia provocada pelo coronavírus, e que atingiu duramente o país europeu.

Em razão disso, a Real Federação Espanhola de Futebol e La Liga anunciaram que todas as competições terão um minuto de silêncio em homenagem as vítimas do COVID-19.

"Quando o futebol retornar, em todas as suas competições profissionais e não profissionais, será observado um minuto de silêncio em memória das milhares de vítimas do Covid-19. É uma homenagem sincera durante esta temporada a todos aqueles que nos deixaram por causa da pandemia, bem como a suas famílias", diz o comunicado da entidade.

Depois da Bundelisga, o Campeonato Espanhol também retomará as suas atividades. Inglaterra e Itália também já possuem datas. A única das cinco ligas a ser cancelada foi a francesa.