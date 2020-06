LaLiga vai processar invasor de Mallorca-Barcelona

A bola voltou a rolar para o Barcelona, o time catalão comandando - como sempre - por Leo Messi foi até Mallorca e marcou 4 a 0 contra o time local.

Além da vitória do Barça e do show de Messi, outro assunto que ganhou muita repercussão foi a invasão de campo protagonizada por um jovem com a camisa da argentina.

Em meio a pandemia do coronavírus e as orientações do Ministério da Saúde espanhol as partidas estão sendo realizadas com os portões fechados, Mas isso não impediu a invasão.

"O meu sonho é ter uma foto com Messi e conhecê-lo. Eu ia em direção de Messi, vi que estava ali Jordi Alba e pedi uma foto e depois me dirigi até Messi, mas claro, por causa do vírus, se nota que ele não queria tirar a foto. Tirei uma em que não se via muito bem, mas a polícia me fez apagar tudo", disse o invasor não identificado a 'Cadena COPE'.

Mas a 'brincadeira' sem graça pode sair bem caro. LaLiga anunciou que irá processar o rapaz por ter colocado em risco a saúde pública e violar a legislação sanitária vigente.