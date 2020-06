Lallana renova com o Liverpool para ganhar a Premier

Lallana chegou a um acordo para permanecer no Liverpool até a temporada terminar. Dessa maneira, e com exceção de uma surpresa quase impossível, o meiaestará presente quando o Liverpool conquistar sua primeira Premier League em 30 anos.

"Esta é a maneira de fazer as coisas, porque estou muito feliz que ele fique conosco para terminar o trabalho nesta temporada e depois ter a despedida que ele merece", disse Klopp.

Lallana, 32 anos, chegou ao clube em junho de 2014, disputou 178 jogos e marcou 22 gols.

Em sua carreira no Anfield, destacam-se as conquistas da Liga dos Campeões, da Supertaça Europeia e do Mundial de Clubes.

"Poder terminar a temporada aqui significa muito para mim e minha família", disse Lallana, que jogou 15 jogos nesta temporada, começando a maioria como reserva.

A temporada na Premier League será retomada em 17 de junho e o Liverpool poderá ser campeão no primeiro final de semana de competição. Para isso, ele precisará vencer o Everton e esperar que o Manchester City perca para o Arsenal.