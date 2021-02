Lamela, único sobrevivente das contratações que chegaram com a venda de Bale

Já em 2013, o Real Madrid gastou um total de 101 milhões de euros para adquirir os serviços de Gareth Bale, que neste verão voltou justamente ao clube que o vendeu à equipa merengue: o Tottenham Hotspur.

A equipe inglesa, disposta a amenizar a perda de sua estrela, decidiu reinvestir essa quantia em sete jogadores que, pouco menos de oito anos depois, fazem quase toda história no time londrino.

O dinheiro que Bale deixou nos cofres dos 'spurs' foi para as contratações de Roberto Soldado, Erik Lamela, Paulinho, Eriksen, Capoue, Chiriches e Chadli.

De todos eles, apenas dois deles realmente tiveram sucesso com a camisa do Tottenham: Eriksen e Lamela. O dinamarquês, que saiu no ano passado, tornou-se uma das grandes estrelas do clube, enquanto o argentino, apesar da irregularidade, conquistou um espaço que continua mantendo (já jogou 241 partidas com o clube).

Jogadores como Chadli ou Paulinho tiveram bons momentos, mas não chegaram ao nível esperado (embora o brasileiro sim brilhou no Guangzhou Evergrande e no Barça). Outros, como Soldado, passaram sem dor e sem glória, apesar de terem mostrado suas garras em outras ligas.