"Lamento não ter me despedido de Maradona, mas graças a isso fui à Copa do Mundo"

Uma das grandes estrelas do futebol mexicano no final dos anos 90 foi Luis Hernández. O atacante, conhecido como 'Matador' no México e 'Pájaro' (Pássaro, em espanhol) em sua breve estadia no Boca Juniors devido à sua semelhança com Caniggia, lembrou que não poderia ir à despedida de Diego Armando Maradona e é algo que ele lamenta.

"Lamento apenas uma coisa, não ter ido à despedida de Maradona", disse o ex-jogador mexicano em declarações coletadas por 'Olé'.

"Ele me convidou, pedi permissão a Manolo, porque naquela época eu estava no América. Manolo me disse: 'Você que sabe, mas eu preciso de você aqui. Se você quiser ir, vá, mas não sei quais consequências você terá", foram as palavras de Manuel Lapuente, então técnico dos 'Águilas'.

"Pensei em ir, e talvez se eu tivesse ido, eles me tirariam do América, mas quando eu escolhi ficar, a recompensa foi que Javier Aguirre falou comigo e disse: 'Ei, você quer ir para a seleção? Vou te chamar, você conseguiu'. Ser profissional valeu o sacrifício de estar em outra Copa do Mundo", continuou ele.

O tempo de Luis Hernández no Boca Juniors não foi muito longo, pois a equipe tinha muitos estrangeiros e 'Bambino' Veira escolheu os colombianos Óscar Córdoba e Jorge Bermúdez e os peruanos Norberto Solano. Assim, Luis Hernández, que veio como estrela, só pôde competir na Supercopa e mal jogou um punhado de partidas, apesar do que conseguiu marcar e gerar uma grande amizade com Maradona.