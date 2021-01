Lampard abre a porta de saída a Kepa e Tomori pede para sair

O mercado de inverno já está aberto e com ele a possibilidade de chegadas, mas também de saídas. E no Chelsea, depois de um início hesitante, isso pode acontecer nas próximas semanas.

Antes de enfrentar o Morecambe na Copa da Inglaterra, Frank Lampard foi questionado sobre o futuro de Kepa Arrizabalaga, o goleiro mais caro da história do futebol e agora um reserva 'blue'.

"Kepa tem treinado muito bem e a sua atitude tem sido brilhante. Ele é o nosso jogador e não vou fazer alusão ao que pode acontecer. Vamos ver o que vai acontecer em Janeiro...", disse o treinador do Chelsea.

Enquanto Kepa poderia ir embora, quem tem certeza de que quer sair é Tomori. O zagueiro não se enquadra nos planos de Lampard e pediu ao clube que facilite a sua saída.

Assim, conforme relatado pelo 'The Athletic', Tomori pediu para sair no mercado de inverno para não passar o resto da temporada no banco.