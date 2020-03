Lampard admite: Kepa pode voltar a ser titular contra o Liverpool

Lampard o mandou para o banco e agora o próprio Frank abre novamente as portas da titularidade a Kepa. O técnico do Chelsea reconheceu que o ex-goleiro do Athletic poderia entrar no lugar de Willy Caballero contra o Liverpool.

"Se ele está na disputa para jogar contra o Liverpool? Sim. Ele tem sido profissional como o esperado. Ele treinou bem, não abaixou a cabeça, apoiou a equipe e o grupo", disse ele na conferência de imprensa antes do confronto.

"Cada jogador tem o controle de seu destino pela maneira como treina ou joga. Este é o Chelsea, tentamos chegar ao topo, não pode haver ninguém relaxado ou preguiçoso. Temos que pressionar todos os dias e tentar ganhar o próximo jogo, treinar bem no dia seguinte. É claro que temos que olhar como será o grupo no verão. Mas não há decisões além dessa partida, no que me diz respeito", disse o técnico sobre o futuro.

Kepa acumula cinco partidas consecutivas como reserva. Tudo começou após o jogo contra o Arsenal, no qual o goleiro não jogou bem e teve boa parte da culpa por sua equipe não ter mudado o final do placar, que acabou em 2 a 2.