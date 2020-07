VÍDEO: Lampard analisa disputa com United por vaga na Champions

Com quatro vitórias e uma derrota nas últimas cinco rodadas, o Chelsea mantém a regularidade na Premier League e evita a entrada do Manchester United no G4.

A equipe de Frank Lampard somou mais três pontos contra o Watford neste fim de semana e fez o time de Solskjaer continuar fora da zona de classificação para a Champions League.

Com 57 pontos acumulados, os 'blues' estão com apenas dois de vantagem sobre os 'red devils' e visitarão o Crystal Palace na próxima terça-feira. Já o United viaja para Birmingham, onde enfrenta o Aston Villa na quinta-feira.

No vídeo, o técnico do Chelsea comenta a disputa com o Manchester United por um lugar entre os quatro primeiros.