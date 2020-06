Lampard classifica Kanté como intransferível

N'Golo Kanté não deixará o Chelsea, ao menos no que depender de Frank Lampard. O treinador do conjunto londrino considera o meia imprescindível e intransferível.

"Fui testemunha de algumas conversas e vi alguns informes sobre ele e o seu futuro no clube", admitiu o técnico do Chelsea em uma entrevista a 'Evening Standard'.

Lampard é um grande fã do futebol do francês. "Já disse várias vezes. N'Golo é um dos melhores meias do mundo e eu adoraria ter jogado com ele. É completo", disse.

O Chelsea teria pensado na venda de Kanté para financiar novas contratações nesse mercado. Se chegou a falar até sobre uma troca por Philippe Coutinho.

Mas Kanté é uma das principais peças do meio de campo de Lampard, e o treinador fará o possível para que ele siga no time.