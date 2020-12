Lampard confirma Kepa como titular na Champions

Após atuações que despertaram um aumento nas críticas, Kepa Arrizabalaga perdeu espaço no Chelsea e na seleção espanhola, mas voltará a ter uma chance na visita do Krasnodar nesta terça-feira.

Com 13 pontos conquistados, o time inglês lidera o grupo 6 e tem classificação garantida, assim como o Sevilla. A equipe russa, com quatro pontos, foi goleada por 4 a 0 no confronto de ida e já não tem chances de avançar.

Diante da situação confortável na competição continental, o goleiro terá mais uma chance. Ele não entra em campo desde 17 de outubro e disputou apenas três jogos nesta temporada.

A titularidade foi confirmada por Frank Lampard, que concedeu entrevista na véspera da partida, válida pela sexta e última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões de 2020/21. Confira as palavras do técnico no vídeo acima.