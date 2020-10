Lampard confirma volta de Pulisic no Chelsea; Ziyech segue fora

Christian Pulisic está de volta ao Chelsea. Nesta sexta-feira, Frank Lampard confirmou seu retorno em entrevista coletiva e o incluiu na convocação para o jogo deste sábado contra o Crystal Palace.

"Pulisic estará na equipe. Ele não será titular, mas é ótimo tê-lo de volta", disse o técnico 'blue' sobre o jogador que sofreu uma lesão muscular na final da FA Cup contra o Arsenal.

Hakim Ziyech segue sendo desfalque. O ex-jogador do Ajax se lesionou no primeiro jogo da pré-temporada, contra o Brighton, e tem trabalhado na recuperação desde então.

"Ziyech está se aproximando, mas ainda não o suficiente para estar no banco. É uma pena que ele não possa jogar ainda, Hakim vai nos dar algo completamente diferente", disse ele.

Confira no vídeo alguns trechos da entrevista coletiva de Frank Lampard antes do duelo entre Chelsea e Crystal Palace no Stamford Bridge, válido pela quarta rodada do Campeonato Inglês de 2020/21.