Lampard deixou Kepa no banco... com a Champions em jogo

O Chelsea investiu 80 milhões de euros para contratar Kepa, uma aposta para o futuro do time inglês. Duas temporadas depois, a expectativa não se confirmou.

Com 25 anos, o espanhol está perto de quebrar um recorde negativo com o clube do Stamford Bridge. Basta sofrer um gol para igualar o goleiro mais vazado em uma campanha no Chelsea.

A má fase fez Frank Lampard escalar Willy Caballero como titular diante dos Wolves pela última rodada da Premier League, partida que pode confirmar a vaga para a próxima Champions League.

O clube inglês inclusive pensa em substituto para seu número 1, e até o treinador Frank Lampard não tem toda a confiança no ex do Athletic de Bilbau.