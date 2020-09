Arsenal se junta à Juventus na disputa por Jorginho

Jorginho pode estar na iminência de viver outra mudança na carreira. Aos 28 anos, o meio-campista do Chelsea começou a ser citado em rumores como possível reforço de outro gigante inglês.

O jornal britânico 'The Sun' afirma que existe a possibilidade de uma transferência ao Arsenal, clube que se uniu à Juventus na lista de interessados no jogador de Frank Lampard.

Após passagens pelo Hellas Verona e Napoli, Jorginho iniciou sua historia com o Chelsea em 2018 e tem sido um dos principais atletas da equipe, somando 100 partidas desde então.

Agora, o meia é um pedido do treinador Mikel Arteta para preencher a lacuna deixada por Lucas Torreira. Em entrevista coletiva, Lampard comentou sobre a situação de Rudiger e Jorginho, especulados para deixarem o time.

Confira no vídeo acima um trecho do depoimento do técnico, que despistou sobre a possível saída do camisa 5 na véspera do duelo desse sábado entre Chelsea e West Bromwich, válido pela terceira rodada do Campeonato Inglês de 2020/21.