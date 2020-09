Lampard elogia estreia de Thiago Silva no Chelsea: "60 minutos perfeitos"

Thiago Silva foi mais um reforço de luxo do Chelsea para a temporada 2020-21 e com um 'plus', já que chegou sem custos ao clube inglês.

Frank Lampard está muito satisfeito em contar com o brasileiro, tanto que ao final da partida contra o Barnsley, válida pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, comentou a estreia do 'Monstro'.

''Foram 60 minutos perfeitos. Ele vai mostrar as qualidades que tem. Ele ficará mais em forma e melhor. Thiago nos deu algo no vestiário e em campo como um líder em termos de suas exigências aos outros. Ele não fala a língua, mas isso não é um problema, pois sua presença e o jeito como ele comanda as pessoas ao entorno já me mostra isso nos treinamentos. Estou muito satisfeito. Era o que eu esperava de um jogador do nível do Thiago", disse o treinador.