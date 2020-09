Lampard elogia Mendy e desconversa sobre possível saída de Kepa

O trainador do Chelsea falou sobre a chegada de Mendy, além de mostrar o seu apoio ao goleiro Kepa Arrizabalaga, que vem sendo bastante criticado.

"Eu certamente não chegarei ao ponto de dizer que ele fez seu último jogo pelo Chelsea. Eu acho que tem sido um tempo difícil para Kepa. Isso foi registrado. Eu sei disso, ele sabe disso, mas certamente não pularei para esta conclusão", disse sobre o goleiro espanhol.

"Kepa é um homem jovem e grande parte do destaque sobre ele se tornou um pouco injusto. Eu tenho que protegê-lo porque sei que ele é bom, joga com absoluto profissionalismo e com a intenção de fazer o melhor que pode, como todo o plantel tem feito. Isso é tudo que eu quero dizer sobre ele agora", completou.

Assista o vídeo acima e confira o que disse Frank Lampard!