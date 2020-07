Sem jogar desde março, Jorginho perde espaço no Chelsea

Aos 28 anos, Jorginho não entra em campo desde 3 de março, quando foi reserva contra o Liverpool e entrou em campo aos 51 minutos. O meia brasileiro e naturalizado italiano perdeu espaço time e não é titular desde fevereiro.

É a terceira temporada do jogador no time inglês após quatro anos no Napoli e três no Verona. Nesta temporada, foi titular em 33 das 37 partidas das quais participou, somando sete gols e 13 assistências. Na anterior, foi em 49 dos 53 jogos.

Sua presença não parece estar prejudicando o time. Com quatro vitórias e uma derrota nas últimas cinco rodadas, o Chelsea mantém a regularidade na Premier League e evita a entrada do Manchester United no G4.

Com 57 pontos acumulados, os 'blues' estão com apenas dois de vantagem sobre os 'red devils' e visitarão o Crystal Palace nesta terça-feira. Já o United viaja para Birmingham, onde enfrenta o Aston Villa na quinta-feira.

No vídeo, o técnico do Chelsea comenta a postura de Jorginho nesta fase em que perdeu espaço na equipe.