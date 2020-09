Thiago Silva nunca esteve tão perto de vencer a Champions com a camisa do PSG, mas o título acabou ficando com o Bayern de Munique.

Após oito anos no time de Paris, o brasileiro não teve o seu contrato renovado e chegou grátis ao Chelsea. Na entrevista coletiva prévia a sua estreia com os 'blues', Frank Lampard fala da mentalidade vencedora do brasileiro.