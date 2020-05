Dries Mertens está soando há meses para se tornar um novo jogador do Chelsea. E é que o time 'blue' continua a parecer favorável ao jogador de 32 anos, que deixará o Napoli de graça.

Uma barganha para qualquer equipe que Frank Lampard não estaria disposto a perder. Por esse motivo, de acordo com o 'London Evening Standard', o técnico da equipe inglesa já estaria em contato com o belga para sua contratação.

Aparentemente, sempre de acordo com a mídia britânica, Lampard liga para Mertens "quase todos os dias" para convencê-lo a assinar com o Chelsea no final da temporada, um jogador que acumulou 121 glos em 309 partidas oficiais com os italianos.

Já no mercado de transferências de inverno passado, o atacante internacional belga tinha praticamente um pé e meio dentro da Stamford Bridge, mas acabou ficando na Itália.