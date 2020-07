Lampard nega conversas por Declan Rice

O Chelsea está pronto para ser um dos protagonistas do mercado do futebol na Europa. Depois de assinar com Ziyech e Timo Werner, o próximo a ser 'blue' seria Declan Rice, segundo informação recente de 'The Sun'.

A publicação afirmou que a equipe liderada por Frank Lampard vem pressionando nas últimas semanas para contratar o jogador do West Ham, um dos jovens talentos da Premier League.

No entanto, o próprio técnico falou publicamente sobre a situação e afastou os rumores que sobre a suposta chegada do atleta de apenas 21 anos, que já acumula quase 100 partidas no campeonato nacional.

"É um bom jogador, conheço há tempos. Esteve na academia do Chelsea, mas não estamos negociando. Não temos nada a dizer a respeito", declarou o treinador inglês.