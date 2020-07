VÍDEO: o foco de Lampard em busca de vaga na Champions

Mesmo contra o já rebaixado Norwich, o time de Frank Lampard não teve brilho na partida desta terça-feira pela 36ª rodada da Premier League, mas conseguiu a vitória simples. O resultado de 1 a 0 foi suficiente para manter o Chelsea dentro do G4 e aproximou o time da classificação para a Champions League.

O time saiu de campo com uma partida a mais em relação aos concorrentes, com 63 pontos e na terceira posição, vendo Leicester e Manchester United dentro da disputa com 59 pontos. Logo atrás, com menos chances de classificação, estão Wolves (54 pontos), Sheffield (54) e Tottenham (52).

Após o jogo dessa terça-feira, o treinador do Chelsea comentou a situação da equipe nesta reta final da competição.