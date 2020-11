VÍDEO: Lampard destaca importância de Giroud para o Chelsea

O técnico do Chelsea, Frank Lampard, respondeu na coletiva concedida antes do confronto diante do Rennes, pela Champions League, sobre os rumores de que o futuro de Olivier Giroud será fora do Chelsea.

Confira no vídeo acima o que disse o treinador sobre a importância do atacante francês para o grupo do Chelsea, além do boletim sobre as situações dos jogadores que estarão disponíveis contra o Rennes.

Em situação confortável no grupo 5, o time inglês tem sete pontos e lidera empatado com o Sevilla. A equipe de Lampard visita nesta terça-feira os franceses, que estão na lanterna junto com o Krasnodar, ambos com apenas um ponto.