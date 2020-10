Lançado por Ceni, Brenner é decisivo para eliminar Fortaleza e seguir no sonho do São Paulo na Copa do Brasil

O torcedor são-paulino teve um verdadeiro "teste para cardíaco" na noite desse domingo (25). O Tricolor paulista recebeu o Fortaleza, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, e a peleja terminou empatada em 2 a 2. A classificação do time de Fernando Diniz veio em uma interminável disputa por pênaltis, que acabou 10 a 9 para o São Paulo. O grande destaque do confronto, porém, foi o atacante Brenner. Pouco mais de três anos depois de ser lançado no time principal do São Paulo por Rogério Ceni, o camisa 30 foi o nome mais importante do Tricolor no avanço de fase.

Depois de um jogo de placar bailarino no primeiro embate, que terminou 3 a 3, os dois times repetiram a dose e entregaram um jogo emocionante até o final. No segundo duelo, o São Paulo dominou boa parte do jogo, mas sofreu o empate nos minutos finais.

Brenner, que vive um 2020 iluminado, foi o protagonista dos confrontos. Em Fortaleza, ele marcou o primeiro gol e o último da partida. No Morumbi, fez os dois. O que pouca gente se lembra é que foi exatamente Rogério Ceni quem o lançou para a equipe principal do Tricolor.

O período de Rogério Ceni como técnico do São Paulo foi de janeiro de 2017 a julho do mesmo ano. Brenner foi promovido ao profissional do Tricolor em meados de maio, por Ceni. Naquele ano, Brenner participou de quatro jogos e fez um gol.

Depois desse período, teve uma passagem apagada pelo Fluminense e retornou ao São Paulo. Sempre preterido por outros técnicos, foi Diniz quem voltou a confiar no potencial da jovem cria da base.

Em 2020, o "menino" soma 21 partidas disputadas e 11 gols marcados. Quatro deles exatamente contra quem acreditou primeiro em seu potencial.