VÍDEO: lances de Bruno Guimarães vestindo a camisa do Lyon

O volante, que completa 23 anos de vida neste 16 de novembro, chegou ao clube francês no início de 2020 e assinou contrato por quatro anos com a equipe. Às vésperas do aniversário, ele recebeu um presente de Tite.

Após testar positivo para coronavírus, Casemiro foi cortado da seleção. Em seu lugar, Bruno Guimarães foi chamado para integrar o grupo para os duelos do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar 2022.

Confira no vídeo acima imagens do meio-campista carioca vestindo a camisa do Lyon.