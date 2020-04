O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim falou sobre a visita que realizou do Real Madrid. Segundo o cartola rubro-negro a visita teve como objetivo buscar informações sobre o departamento de marketing e o relacionamento deles com seus torcedores.

Landim foi eleito presidente do Flamengo em 2018 e desde que assumiu o comando, o clube foi campeão Brasileiro e da Copa Libertadores.