Landim explica projeto de "sócios" do Real Madrid que vai ser implementado no Flamengo

Durante entrevista ao canal "Paparazzo Rubro-Negro", o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, explicou sobre a ideia de implementar no clube um projeto que acompanhou de perto no Real Madrid, no início de março, quando esteve visitando os merengues. O mandatário colheu informações para estruturar uma espécie de "sócio-torcedor" que será direcionado para pessoas que vivem distante do Rio de Janeiro e com poucas oportunidades de estar presente aos jogos.

"Um clube como o Real Madrid, ele não tem sócios como o Flamengo, que na verdade é um clube social. Os sócios do Real Madrid na verdade são o que chamamos de sócio torcedores. Eles são divididos entre abonados e os não abonados. Os abonados são aqueles que tem lugar marcado no estádio, são pouco mais de 60 mil. Ou seja, quando começa a temporada o Real Madrid já tem 60 mil lugadores dos 88 mil, se não me engano, marcados. Além desse sócio, tem os comuns, que são mais uns 60 mil, que teriam prioridade para compra dos ingressos subsequentes. Eles também têm um grupo de torcedores que são os madrilistas, eles pagam uma taxa anual, recebem informações, desconto em produtos, uma interação direta com emails, cartas, vez ou outra promoções. O principal é manter a relação junto ao clube, eles recebem uma carteirinha de madrilista, foi uma modalidade que a gente achou interessante para atingir aqueles que não estão no dia a dia com o Flamengo".

O presidente do Flamengo também revelou que se não fosse a pandemia do coronavírus, o projeto, que já está sendo trabalhado dentro do marketing, estaria prestes a ser lançado.

"A gente está pensando em fazer esse produto de forma semelhante a essa. Isso já vem dentro da área de marketing do Flamengo há algum tempo e talvez não tivesse esse problema todo(coronavírus), a gente já estaria soltando a ideia que a gente tem para esse produto, tem alguns detalhes que a gente tem, está sendo refinado, mas isso é uma ideia para ter acesso a toda nação, uma forma do torcedor se sentir mais rubro-negro, ter uma carteirinha, criar o relacionamento direto com a nossa torcida".