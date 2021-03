Laporta e Kun Agüero têm acordo

Sem perder de vista o restante de uma temporada com disputas intensas pelo Campeonato Espanhol e pela Copa do Rei, o Barcelona pensa no futuro e estuda as possibilidades da próxima janela de transferências.

Laporta está ciente de que o clube, como a maioria, atravessa uma situação delicada do ponto de vista econômico devido à pandemia. Por esse motivo, as transferências de custo zero são ainda mais importantes. O objetivo é qualificar o elenco dentro das possibilidades dos cofres.

Portanto, uma possível chegada como a de Kun Agüero tem prioridade. Esta é a última temporada do contrato do argentino com o Manchester City e ele ainda não renovou. Segundo o 'AS', Laporta já teria feito um acordo prévio para o atacante jogar em Barcelona.

O jornal espanhol conta que o empresário Hernán Reguera foi quem ofereceu o jogador de futebol ao três candidatos à presidência durante as eleições. Apesar de o jogador evitar falar sobre o assunto em suas últimas aparições públicas, a renovação com o clube inglês não acontece e sua saída do Etihad Stadium é tida como provável.

Esse possível reforço de Kun pode facilitar uma tarefa pendente no Barcelona. Ele poderá se unir à causa de tentar convencer Leo Messi a permanecer para a próxima temporada. Os compatriotas e colegas de seleção têm relação estreita, e o camisa 10 pode se sentir tão confortável quanto na época de Luis Suárez.

Aos 32 anos, Agüero poderá buscar uma nova experiência fora da Premier League após dez anos vestindo a camisa do Manchester City. Apesar da grande fase da equipe de Pep Guardiola, o atacante argentino vive uma temporada prejudicada por lesões que tem reflexos claros em seus números.