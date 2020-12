Laporta está de volta: "A situação econômica do Barça é dramática"

O ex- presidente do Barcelona, Joan Laporta, apresentou oficialmente a sua nova candidatura à presidência do clube do Barça esta segunda-feira com o lema 'Estimem el Barça' ('Adoramos o Barça').

Em suas declarações, Laporta comentou: "Quero unir todo o Barcelona. O Barcelona nos une e é hora de irmos juntos levar a equipe ao sucesso e à vitória, à glória."

Laporta garantiu que volta a disputar as eleições por amor ao clube: "Temos de tentar sem olhar para trás e sem censura. Candidato-me porque adoro o Barça, o seu povo e os seus torcedores, o La Masia, o clube".

"Quero voltar a servir o Barça, temos a preparação, experiência e determinação necessárias para fazer as mudanças de que o clube necessita", acrescentou o ex-presidente do 'culé'.

"Vamos recuperar a La Masia com uma nova metodologia que a torne um centro de excelência desportiva. La Masia produziu jogadores decisivos: Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Valdés, Pedro, Piqué .. fatores determinantes na história do clube recentes e que são tidos como referência ", continuou o catalão.

"Teremos que vender jogadores para obter renda"

Além disso, Laporta explicou como fará para recuperar a situação econômica do clube: “Vamos trabalhar para recuperar a situação financeira do Barcelona, ​​que é dramática, mas vamos reverter com esforço e trabalho. Teremos que arregaçar as mangas, pegar a mala e ir vender para conseguir um aumento de receitas".

E acrescentou: "Temos um plano de disputa detalhado que vamos apresentar. A economia será redirecionada quando vencermos novamente e as decisões corretas forem tomadas. Às vezes vai muito rápido quando você tem uma receita significativa e acaba precisando parar para tome a decisão certa".

"Vamos trabalhar para voltar a vencer e dominar a Champions League"

Quanto aos principais objetivos, explicou: “Vamos trabalhar para recuperar os jogadores da nossa primeira equipe, para voltar a ganhar e para dominar a Champions League. A história do Barça com a Champions League é de sucesso neste início de século e infelizmente ficou truncada nas últimas temporadas... Vamos trabalhar como trabalhei nos meus primeiros anos no clube, tomando decisões que nos levarão à primeira linha do esporte, da economia e do compromisso social”.

“Ser presidente do Barça foi uma honra e dei os melhores anos da minha vida, e ser novamente é o maior desafio da minha vida. Se os membros confiarem em mim, estou convencido de que o faremos de novo, ainda melhor. faremos com otimismo, fidelidade a nós mesmos, fugindo das catástrofes, com humildade, com vocação para o serviço, generosidade e coragem”.

"Ninguém pode duvidar que Messi ama o Barça"

Sobre a questão de Messi, Laporta declarou: "Ninguém pode duvidar que Messi ama o Barça, e nós nos respeitamos e nos amamos, mas não falei com ele. Não é conveniente. Quando as eleições passarem espero ter a confiança do sócio e então falarei com ele. Mbappé e Haaland? Falar em contratações seria um desrespeito aos nossos jogadores. A melhor recomendação é não atrapalhar a estabilidade da equipe titular, mesmo que haja planos. Não o farei”.

“Messi adora o Barça e tenho a certeza que lhe dará uma oportunidade e vejo, pelo respeito e estima que temos uns pelos outros, que teremos uma conversa para o ajudar a decidir o que é melhor para ele e para o Barça. Sei que ele nos dará uma margem. Sei que ele tem ofertas de outros clubes, mas Messi sempre teve. Moratti pagava 250 milhões por ele em 2006 e eu disse não. Eles pagavam uma fortuna e ele disse não. Seu carinho pelo Barça era visível", continuou Laporta.

E acrescentou: “Ele e toda a sua família se sentem bem aqui na Catalunha, gostam da vida que levam em Barcelona ou em Castelldefels. Além disso, Messi não é uma questão de dinheiro, aqui devemos estar no auge como clube. Dar-lhe um tratamento quase familiar. Se tivéssemos eleições antes, talvez não estivéssemos mais nesta situação ”.

“Temos uma relação de respeito e carinho. O melhor para ele é esperar para ver quem ganha e o que lhe propõe. Acho que com uma boa proposta, o Messi escolheria o Barça. Ele nos conhece e sabe como tratamos os jogadores, a La Masia. Se tenho orgulho de alguma coisa é que o que eu disse sempre se cumpriu. Queremos um projeto vencedor que volte a dominar a Liga dos Campeões e acho que com Leo no elenco há gente para fazer uma boa frente. Espero chegar a tempo para que essa conversa aconteça”, sentenciou sobre o assunto Messi.

O candidato também se referiu ao atual treinador do Barça: “Ronald Koeman merece respeito. Ele é um grande jogador do Barça e tem uma margem que o seu contrato permite e temos de estar dispostos a fazê-lo bem. Não teve uma situação fácil, mas ele é o nosso treinador e tem crédito".

Laporta chega desse modo em uma corrida presidencial concorrendo com nomes como Víctor Font, Toni Freixa, Jordi Farré, Lluís Fernández Alà, Emili Rousaud, Xavi Vilajoana, Agustí Benedito e Pere Riera.