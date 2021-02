Laporte entra na lista de possíveis substitutos de Ramos

Mesmo com o encerramento da janela de inverno, os trabalhos nos escritórios dos clubes não param. É preciso planejar o próximo mercado e sair na frente da concorrência.

O Real Madrid está em busca de um zagueiro. O contrato de Sergio Ramos expira em junho e, de momento, não há uma definição sobre o futuro do capitão.

O conjunto espanhol trabalha com alguns nomes para substituir o camisa '4'. Os rumores colocam Pau, Koulibaly, Alaba e Koundé como alvos, mas agora surge mais um: Aymeric Laporte.

De acordo com o 'Daily Star', o Real Madrid vem elaborando alguns informes sobre o francês e parece estar convencido de que se trata de um bom investimento.

Laporte tem contrato com o City até 2025, mas não conta com tanto prestígio com Guardiola. A citada fonte destaca que o clube inglês liberaria o jogador por um valor aproximado ao que pagou para tirá-lo do Athletic, cerca de 65 milhões.

O zagueiro quer contar com minutos, seja onde for. Até aqui na temporada, disputou apenas 14 jogos, e se não recuperar o protagonismo no conjunto 'citizen' poderá sair.