Las Palmas poderia receber até 22 milhões do Barcelona por Pedri

Pedri é uma das grandes esperanças do barcelonismo nesse início de temporada. O espanhol, recém-chegado do Las Palmas, foi titular no time de Koeman nas duas partidas mais importantes até aqui.

O Barcelona pagou apenas cinco milhões de euros pela sua contratação, um valor irrisório para o atual mercado, no entanto, esse valor pode se multiplicar com o passar do tempo.

O diário 'Marca' informou que o preço final poderia rondar os 22 milhões de euros, tendo em conta todas as variáveis que passam desde o número de partidas e minutos com a camisa do Barcelona ou da Seleção Espanhola.

Dos seis milhões já pagos, cinco foram fixos e um em variáveis cumpridas quando ele ainda estava no Las Palmas. A esse valor se somam mais 250.000 euros por minutos jogados.

As primeiras partidas de Pedri animaram o torcedor do Barça. Ao lado de Ansu Fati, os jovens enchem o barcelonismo de esperanças.