Lautaro e Inter não se entendem: mais perto do Barça?

O nome de Lautaro Martínez ganha mais força no Camp Nou. O argentino parece ser o homem mais bem posicionado para substituir Luis Suárez e o Barcelona tem claro que deve pressionar para conseguir sua assinatura.

Bartomeu já garantiu que a paralisação devido à crise do coronavírus não afetará possíveis contratações; portanto, a entidade 'culé' tentará se apossar de um jogador que deseja ter um contrato no seu auge.

A Inter continua estudando a fórmula para oferecer a melhor renovação possível, mas o jornal 'Sport' indicou, em sua capa neste domingo, que nem o clube nem o jogador se entendem porque não é possível igualar as ofertas que Lautaro tem de abandonar. Serie A. No momento, não há renovação e será muito complicado.

Com contrato até 30 de junho de 2023, o argentino cobra quase dois milhões e meio de euros por ano e possui uma cláusula de rescisão de quase 60 milhões, quantias que cabem para desembarcar no Camp Nou, principalmente com o dinheiro que o clube espanhol pode oferecer a ele.

Segundo o 'TuttoSport', o Barcelona fará uma oferta suculenta que será difícil de rejeitar. Lautaro iria receber sete milhões de euros por temporada e teria um contrato de cinco anos mais dois outros opcionais, de modo que seu relacionamento com o clube catalão poderia chegar até 2027. As diferenças são substanciais, e é isso que o argentino levaria em conta, quatro milhões a mais do que o salário que ele tem na Inter.

Para exercer pressão, já existem pessoas próximas que o veem com Messi e companhia. Fabio Radaelli, um dos gerentes de levar Lautaro ao Inter, deixou clara sua posição no 'MD'.

"Lautaro pode ser um ótimo '9' para Messi. Suas características se encaixam perfeitamente no jogo de Leo. Dentro da área, por exemplo, ele é semelhante a Suárez no oportunismo e na maneira como marca passes", assegurou.