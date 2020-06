Inter de Milão segue viva na luta pelo título italiano

A Inter de Milão deixou para trás o troppeço na Copa da Itália e voltou à Série A com uma vitória apertada contra a Sampdoria. O time de Antonio Conte projeta os próximos confrontos desejando o título.

O time milanês começou a fazer o placar no início da partida com um golaço de Romelu Lukaku, que comemorou com manifestação contra o racismo.

Imediatamente, o Lautaro Martínez fez 2 a 0. Desta vez, Lukaku passou a boa bola para Candreva servir o argentino.

O jogador pretendido pelo Barcelona não perdeu seu faro de gol e foi assunto de Marotta, CEO da Inter, que vê a possibilidade de permanência com otimismo.

Na volta do intervalo, Thorsby aproveitou uma bola perdida após um chute na trave de Colley para reabrir o jogo.

O 2 a 1 assustou os donos da casa, que se defenderam quase que exclusivamente, mas conseguiu selar uma importante vitória na luta pelo título.

O time está na terceira posição da tabela com 57 pontos, a cinco da Lazio e seis da Juventus. Na próxima quarta-feira, a Inter recebe o Sassuolo pela 27ª rodada.

Faltando 12 rodadas, até mesmo a Atalanta, que enfrenta a Lazio na próxima quarta, pode sonhar com o título tendo seus 51 pontos.