Lukaku ressuscita a Inter de Milão antes do Real Madrid

A Inter de Milão demorou para acordar ao receber o Torino, neste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Italiano. Com gols de Ansaldi e Zaza, os visitantes mantiveram a vantagem dupla no placar até os 16 minutos do segundo tempo.

Foi graças aos atacantes renomados do time da casa que a reação chegou. Antes de balançar as redes, Lukaku participou diretamente do gol de Sánchez ao acertar o travessão e possibilitar o rebote para o chileno diminuir a desvantagem.

O empate e a virada vieram com o belga, que chega a sete gols em sete partidas na competição. Romelu ainda brilhou no gol que fechou o placar. Foi ele quem deu o passe para Lautaro Martínez fazer o quarto.

O resultado, a três dias do jogo contra o Real Madrid pela Champions League, deixa a Inter de Milão com 15 pontos na quinta colocação da Serie A. O Torino, com cinco pontos, é o 17º. As posições podem mudar com os últimos jogos da rodada.