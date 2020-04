Lautaro é mais fácil de contratar que Neymar

O Barcelona já conseguiu um trio mágico com Messi, Neymar e Luis Suárez. Com o sonho de contratar o brasileiro e Lautaro, o clube pensava em voltar a ter um ataque daquele nível. No entanto, parece que a diretoria começa a perceber que trazer os dois é uma possibilidade difícil de se concretizar.

Nesse sentido, o jornal espanhol 'Mundo Deportivo' revelou que os esforços vão se concentrar cada vez mais no argentino, e o motivo é bastante lógico: trata-se de uma operação mais fácil de bancar economicamente.

O jogador da Inter cobra cerca de dois milhões de euros líquidos em Milão. A oferta do Barça multiplicaria esse valor em três ou quatro vezes e, mesmo assim, sairia muito mais em conta do que o salário de Neymar.

Negociar com a Inter de Milão não será fácil, já que a os italianos não querem deixar de contar com o futebol de Lautaro. Para assinar com ele, o Barcelona teria que fazer um esforço financeiro e usar seu alto poder de investimento, mas a seu favor está a vontade do atacante em de ir ao Camp Nou.

Será necessário pagar a cláusula de rescisão de Lautaro, que será de 111 milhões de euros na segunda quinzena de julho. Esse valor sempre será menor do que o PSG pedirá sua estrela.

Da mesma forma, tanto o salário quanto o preço de aquisição seriam muito mais fáceis de bancar para o jogador de futebol que fará 23 anos em agosto em comparação aos gastos com Neymar, de 28.

Embora Messi já tenha deixado claro que deseja o retorno de seu amigo, como Luis Suárez fez recentemente, Lautaro também tem um ótimo nível e já forma uma dupla de sucesso com o '10' na Seleção Argentina.