"Lautaro é um grande jogador e... quem não gostaria de jogar com Messi?"

Se havia alguma dúvida sobre o interesse do Barcelona em Lautaro Martínez, Quique Setién acabou com ela. O técnico do time catalão elogiou o atacante argentino em uma conversa com o 'La Gazzetta dello Sport', na qual analisou várias questões atuais da equipe.

"Lautaro Martínez é um grande jogador de futebol. Se Messi gosta dele? Tem que perguntar para ele", começou o treinador do Barcelona.

"Todos os bons jogadores podem despertar interesse no Barcelona. Além disso, para muitos, jogar ao lado de Messi é um incentivo. Quem não gostaria de jogar com Leo?", disse o técnico.

Há semanas, o atacante 'Nerazzurro' é apontado como um dos principais objetivos de reforço para o Barcelona. Dando a impressão de que o possível retorno de Neymar fica mais distante, enquanto o sonho de ter Lautaro Martínez, mais viável, se fortalece.

O possível reforço de Lautaro Martínez não foi o único tópico abordado. Setién minimizou os rumores sobre um atrito entre Messi e a diretoria catalã e ressaltou que não haveria problema para o craque continuar por muitos anos no Camp Nou.

"Messi não vai embora. Ele e o Barcelona sempre estarão juntos. É assim. Leo está no Barça há 20 anos e ninguém pode explicar uma separação. É normal que as coisas aconteçam em grandes clubes e que haja conflitos, mas eles estão resolvidos", afirmou Quique.

O técnico elogiou Fabián e Pjanic, outros cotados como alvos do clube, mas destacou que é cedo para falar sobre reforços.

Por fim, ele falou sobre a situação de Arthur: "Falo com os dirigentes com frequência e ninguém me contou nada sobre a possível saída do brasileiro. Entre outras coisas, Arthur já disse duas vezes que quer ficar no Barça, e eu entendo. Em seu lugar, eu pensaria a mesma coisa. Não deixaria um time como esse, nem a possibilidade de ter o melhor jogador do mundo ao meu lado".