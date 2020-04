Lautaro insiste em ir ao Barcelona

Lautaro Martínez está destinado a substituir Leo Messi na Seleção Argentina, e ele pode fazer o mesmo com Luis Suárez no Barcelona. O argentino já teria dado sua aprovação para se mudar para o Camp Nou.

Segundo o jornal 'Marca', ele se sente pronto para dar o próximo passo em sua carreira diante do interesse catalão em contratá-lo.

A vontade do jogador é o primeiro passo para os espanhóis começarem a negociar a transferência com a Inter de Milão. Desta forma, o Barcelona parece não ter um concorrente sério, pelo menos quando o assunto é o desejo do atacante.

Barcelona está totalmente focado nessa operação, mas o retorno de Neymar nunca deixa de ser um sonho vivo.

A equipe catalã teria muito menos dificuldades em tirar Lautaro Martínez da Inter que o brasileiro do PSG. A equipe 'nerazzurro' só aceitaria o pagamento da cláusula de 110 milhões de euros, algo que o Barcelona não está disposto a fazer.

Assim, os catalães pensam em moedas de troca dentro de seu grupoé proposta para colocar os jogadores para tornar a operação mais barata. A imprensa da Itália aposta para uma possível troca envolvendo Antoine Griezmann, algo que não seria cogitado no Camp Nou.

Outros nomes são especulados para entrar no negócio, mas de menos prestígio e valor de mercado, como Nélson Semedo, Marc Cucurella, Junior Firpo e Carlos Aleñá.

O Inter está ciente de que, se depender do jogador, eles precisam encontrar um substituto. É por isso que a busca já começou, com quatro jogadores apontados como prefetidos: Timo Werner, Luka Jovic, Anthony Martial e Victor Osimhen.

Assim, abre-se um novo capítulo na negociação entre Barcelona e Inter de Milão para Lautaro, que pode até forçar sua partida, como vários jogadores fizeram ao longo da história.