Lautaro não gostou de ser substituído... e encheu o banco de socos!

O espírito competitivo dos jogadores às vezes provoca explosões como a de Lautaro Martínez. Contra o Genoa, o atacante da Inter de Milão foi substituído com 1 a 0 no placar e demonstrou uma raiva enorme capturada pelas câmeras de televisão.

Lautaro havia começado a temporada exultante, com três gols nos três primeiros jogos, mas no jogo de hoje fez seu terceiro jogo sem marcar e queria balançar a rede. Mas não foi possível porque Antonio Conte assim o decidiu.

A Inter estava pressionando o Genoa e as 64' Romelu Lukaku apareceu para colocar os 'Nerazzurri à frente no placar. Oito minutos depois, o treinador italiano retirou Lautaro de campo para colocar o jovem Andrea Pinamonti no jogo e o atacante não reagiu bem.

O argentino saiu com cara de poucos amigos pela lateral até chegar ao banco. Lá, o argentino começou a bater no assento e em algumas garrafas que estavam ao lado dele. Uma raiva monumental por ter ido ao banco quando ele pensava que estava jogando bem.