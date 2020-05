"Lautaro não vai deixar a Inter por dinheiro, vai por Messi"

O futuro de Lautaro Martínez parece estar cada vez mais perto do Barcelona na próxima temporada. É nisso que Felipe Melo acredita.

O brasileiro falou sobre essa tendência a 'Olé' e falou que não se trata de uma questão financeira: "É difícil que fique na Inter, mas não por dinheiro, isso os chineses têm. É difícil porque no Barcelona tem Messi. E as pessoas adoram poder jogar com Messi. "

"Se a Juve me chama para jogar com Cristiano, eu volto. O Barcelona queria o De Ligt, mas Cristiano ligou para ele e ele está na Juve aos 20 anos...", lembrou Felipe Melo, que também elogiou o craque português.

O meia brasileiro falou de Lautaro: "Eu o conheço bem. Ele é um jogador que trabalha muito com e sem bola, rouba, luta e marca muitos gols. Ele me lembra muito Gabriel Jesus. Para mim, ele é o futuro atacante número um do futebol. Eu gostaria de vê-lo no Barça".

"Imagine unir Lautaro a Suárez, Messi e Neymar. Eles seriam praticamente imparáveis. Seriam necessários cinco Felipe Melo em campo para parar o adversário pegando firme. E um árbitro favorável, é claro...", concluiu brincando.